Calciomercato Milan, Tare scarta Coppola: valutazioni fatte, ecco perchè il difensore non arriverà a Milanello

Calciomercato Milan, Igli Tare ha deciso di scartare Diego Coppola come possibile rinforzo per la difesa: il motivo

Le manovre difensive del Milan subiscono un ulteriore scossone. Dopo le difficoltà per lo scambio Loftus-Cheek-Gatti, un’altra pista per il reparto arretrato sembra essersi raffreddata definitivamente. Secondo quanto riferito da SportMediaset, il profilo di Diego Coppola non convince appieno lo staff tecnico di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, i motivi del “no” a Diego Coppola

Nonostante l’ex centrale del Verona fosse stato monitorato con attenzione nelle scorse settimane, le valutazioni tecniche hanno portato a un brusco rallentamento:

Gap di velocità: Il difensore classe 2003, attualmente in forza al Brighton di Fabian Hürzeler, viene ritenuto “troppo lento” per il sistema difensivo rossonero. Allegri cerca profili capaci di difendere a campo aperto e di gestire gli uno contro uno con attaccanti rapidi, caratteristiche che Coppola fatica a garantire secondo gli osservatori milanisti.

Questione tattica: Pur essendo un giocatore fisicamente imponente (192 cm), il Milan preferisce investire su un profilo più dinamico che possa integrarsi meglio con le caratteristiche di Tomori e Pavlovic.

L'ostacolo Brighton: Oltre ai dubbi tecnici, resta difficile trovare l'intesa con il club inglese sulla formula. Il Brighton non apre al prestito con diritto di riscatto, opzione preferita da Igli Tare per questa sessione invernale.

Difesa: e ora?

Con le piste Gatti e Coppola in stand-by, la dirigenza rossonera sta valutando nuovi nomi per garantire ad Allegri quella profondità necessaria per la volata Scudetto. L’emergenza infortuni (con Pavlovic ancora in dubbio per Como) rende però urgente l’innesto di un nuovo centrale prima della chiusura del mercato di gennaio.

