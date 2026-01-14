Calciomercato Milan, no allo scambio Gatti-Loftus-Cheek: spunta il retroscena sulla volontà dei calciatori

Calciomercato Milan, c’è il retroscena sul mancato scambio Gatti-Nkunku: i due calciatori non vogliono spostarsi con la formula del prestito

Le ultime ore di calciomercato portano una doccia fredda sull’asse Milano-Torino. Quello che sembrava uno dei possibili botti di gennaio, lo scambio tra Ruben Loftus-Cheek e Federico Gatti, sta subendo un rallentamento che rischia di essere definitivo. Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi direttamente da Milanello per SportMediaset, l’operazione si è complicata drasticamente per la volontà degli stessi protagonisti.

Calciomercato Milan, i motivi dello stallo: il nodo della formula

Nonostante l’incastro tattico apparisse perfetto per le esigenze di Massimiliano Allegri (che stima Gatti fin dai tempi della Juve) e di Luciano Spalletti (alla ricerca di fisicità per la mediana bianconera), a mancare è l’accordo con i calciatori:

No al Prestito: Entrambi i giocatori hanno espresso la chiara volontà di non muoversi con la formula del prestito secco . Sia l’inglese che il difensore italiano cercano stabilità e non sono disposti a cambiare maglia per soli sei mesi senza garanzie sul futuro.

Entrambi i giocatori hanno espresso la chiara volontà di non muoversi con la formula del . Sia l’inglese che il difensore italiano cercano stabilità e non sono disposti a cambiare maglia per soli sei mesi senza garanzie sul futuro. Questione Gatti: Il difensore sta cercando di ritrovare la forma migliore dopo i problemi fisici e non spinge per la cessione, preferendo giocarsi le sue carte dove si sente già integrato, a meno di un trasferimento a titolo definitivo.

Il difensore sta cercando di ritrovare la forma migliore dopo i problemi fisici e non spinge per la cessione, preferendo giocarsi le sue carte dove si sente già integrato, a meno di un trasferimento a titolo definitivo. Posizione di Loftus-Cheek: Dopo aver rifiutato la corte della Lazio di Sarri nei giorni scorsi, l’ex Chelsea non sembra convinto da un passaggio temporaneo alla Juventus, nonostante la stima di Spalletti.

Le conseguenze per il mercato del Milan

Questo intoppo obbliga Igli Tare a rivedere i piani per la difesa, proprio nel momento in cui l’emergenza infortuni (Füllkrug, Pavlovic e il caso Leao) morde di più la rosa di Allegri. Se lo scambio non dovesse sbloccarsi con una formula definitiva (al momento difficile per i bilanci di entrambi i club), il Milan potrebbe dover tornare su obiettivi alternativi per puntellare il reparto arretrato.

QUOTE COMO MILAN – I rossoneri recuperano il match contro il Como, saltato per l’impegno in Supercoppa Italiana, cercando di tornare ad una vittoria che manca da due settimane.

La quota OVER 1.5 (almeno due gol nel match) è data a 6.00 su LOTTOMATICA e GOLDBET grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.30 su Snai.