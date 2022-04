Mercato Milan, i pro e i contro sull’acquisto di Berardi

Ecco alcuni pro e alcuni contro sul possibile arrivo di Berardi al Milan

Tra i tanti stimatori di Domenico Berardi c’è il Milan. La società rossonera aveva provato a portare l’esterno neroverde già la scorsa estate e nella prossima sessione di mercato ci riproverà. Ecco di seguito i pro e i contro sull’acquisto del calciatore del Sassuolo.

Uno dei fattori negativi sull’acquisto di Berardi è la sua esperienza in campo internazionale: all’età di 28 anni, nonostante l’Europeo vinto con l’Italia, l’unica esperienza europea con il club è stata un preliminare di Europa League. Invece, uno dei fattori positivi è legato alla burocrazia. Infatti, Berardi entrerebbe in uno dei 4 slot di giocatori cresciuti nel vivaio nazionale necessari per registrare la rosa in Serie A. Un vantaggio burocratico da non sottovalutare, visto che i rossoneri prenderebbero due piccioni con una fava.