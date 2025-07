Calciomercato Milan, il Sassuolo vuole acquistare ben tre giocatori rossoneri: la richiesta è stata mandata. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Sassuolo ha puntato i fari su tre giocatori del Milan che potrebbero trovare meno spazio sotto la gestione di Massimiliano Allegri: Yacine Adli, Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo. L’interesse dei neroverdi è concreto, anche se al momento si tratterebbe solo di un sondaggio, senza ancora proposte ufficiali presentate al club rossonero.

Il Sassuolo vede in questi profili la possibilità di acquisire talenti freschi e motivati, capaci di dare un contributo immediato alla causa. Per Yacine Adli, centrocampista francese con doti tecniche raffinate, potrebbe esserci l’opportunità di trovare la continuità che gli è mancata a Milano. La sua visione di gioco e la capacità di dettare i tempi potrebbero fare la differenza in un ambiente come quello sassolese.

Tommaso Pobega, centrocampista italiano cresciuto nel vivaio rossonero, rappresenta un profilo di rottura e dinamismo. La sua fisicità e la capacità di inserirsi potrebbero ben adattarsi al gioco del Sassuolo, offrendo al contempo un’opzione tattica preziosa a centrocampo. Anche per lui, un cambio di maglia potrebbe significare un aumento del minutaggio e l’occasione di dimostrare appieno il suo valore.

Infine, Lorenzo Colombo, giovane attaccante reduce da diverse esperienze in prestito, è un nome che stuzzica l’interesse dei neroverdi per il reparto offensivo. La sua fame di gol e la sua voglia di affermarsi nel calcio che conta lo rendono un profilo interessante per una squadra che vuole costruire il futuro.

Il Milan, dal canto suo, valuterà le offerte in arrivo per questi giocatori, con l’obiettivo di monetizzare e liberare spazio per eventuali nuovi innesti voluti dal tecnico Allegri. La prossima sarà una settimana calda per il calciomercato rossonero, con il Sassuolo pronto a farsi avanti per questi tre elementi.