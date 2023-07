Non solo Bakayoko: il Milan, intervenuto sui propri profili social, ha voluto salutare anche Sergino Dest. Il terzino lascia i rossoneri dopo un anno e torna al Barcellona:

Thank you, @sergino_dest! And good luck 🇺🇸#SempreMilan pic.twitter.com/A5Atm9zVRW

— AC Milan (@acmilan) July 1, 2023