Calciomercato Milan, Allegri avvisa Saelemaekers! Nuovo corso, il belga... Ultimissime

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole assolutamente includere Saelemaekers nel nuovo corso rossonero

Il calciomercato Milan volta pagina: Allegri ‘scopre’ Saelemaekers e la società taglia col passato. Questa è la sintesi, come riportato in prima pagina dal QS questa mattina, di una vera e propria rivoluzione che sta investendo il club rossonero. La dirigenza, dopo un’analisi approfondita della deludente stagione appena trascorsa, ha ammesso il fallimento del precedente modello gestionale e ha deciso di operare un cambio radicale nella struttura societaria e tecnica.

La prima e più significativa novità è l’introduzione di una figura che era stata assente per troppo tempo nell’organigramma milanista: il direttore sportivo. Questa mossa strategica testimonia la volontà di affidarsi a professionisti specifici per ogni area, garantendo una maggiore competenza e una visione più strutturata nelle decisioni cruciali, in particolare quelle legate al mercato. Il Milan, dunque, intende tornare a una gestione più tradizionale e rodati, abbandonando esperimenti che non hanno portato i frutti sperati.

Accanto a questa importante novità dirigenziale, un’altra figura chiave che segna la rottura con il passato è la nomina di Massimiliano Allegri come allenatore. La scelta del tecnico livornese non è affatto casuale, bensì riflette la necessità di avere alla guida della squadra un “manager” nel senso più completo del termine, piuttosto che un semplice tecnico. Allegri, con la sua vasta esperienza e la sua personalità forte, è stato chiamato a ricoprire un ruolo di ampio respiro, che va ben oltre la sola gestione del campo.

In questo primo mese dal suo ritorno in rossonero, il coinvolgimento costante di Allegri nelle scelte tecniche e di calciomercato è stato palese e conferma le intenzioni della proprietà. Il tecnico ha e continuerà ad avere parecchia voce in capitolo, soprattutto per quanto riguarda le valutazioni sui calciatori della rosa. Questa centralità del tecnico è un segnale forte che il Milan vuole costruire una squadra solida e funzionale, plasmata secondo le idee di chi la guida quotidianamente.

Un esempio concreto di questa nuova filosofia è il caso di Alexis Saelemaekers. Il calciatore belga, che era già stato oggetto di valutazione da parte del precedente staff tecnico guidato da Paulo Fonseca, verrà nuovamente analizzato approfonditamente nel corso del ritiro estivo. L’idea, tuttavia, sembra essere quella di trattenerlo in rosa. Questa decisione, come sottolineato dal QS, non è casuale: Saelemaekers potrebbe tornare a essere un calciatore cardine per il Milan grazie alla sua duttilità tattica, una caratteristica sempre apprezzata da Allegri. La sua capacità di ricoprire più ruoli, infatti, lo rende un elemento prezioso in un calcio che richiede sempre maggiore flessibilità.

In sintesi, il Milan sta vivendo una fase di profondo rinnovamento. La nuova struttura dirigenziale, con l’inserimento del direttore sportivo, e la centralità di Massimiliano Allegri come “manager” della squadra, rappresentano le fondamenta su cui costruire il futuro. L’obiettivo è chiaro: lasciarsi alle spalle la delusione della scorsa stagione e iniziare un nuovo ciclo che possa riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo. La cura Allegri, come dimostra il caso Saelemaekers, è già iniziata e punta a valorizzare al massimo ogni singolo elemento della rosa, in un’ottica di costruzione e crescita a lungo termine.