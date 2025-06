Calciomercato Milan, Allegri pazzo di Saelemaekers! Può ripercorrere le orme di quell’ex Juve

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri pazzo di Alexis Saelemaekers: il belga può ripercorrere le orme di Cuadrado alla Juve

La Gazzetta dello Sport riporta un’indiscrezione significativa riguardo le strategie di mercato della dirigenza del calciomercato Milan, che mira a rinforzare drasticamente le fasce della squadra. L’obiettivo è chiaro: inserire due nuovi titolari, uno per ciascuna corsia, affiancandoli ai giocatori già presenti in rosa e destinati a ricoprire il ruolo di riserve. Tra questi ultimi, spicca il nome di Alexis Saelemaekers, un calciatore la cui versatilità potrebbe rivelarsi un asset fondamentale per la squadra.

La notizia, di per sé, è già interessante, ma il focus principale si sposta su Saelemaekers e sulla sua potenziale riconversione. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il belga possa essere utilizzato come terzino, un ruolo che per lui non sarebbe del tutto nuovo, sebbene non sia la sua posizione naturale. L’accostamento è suggestivo e rimanda a un precedente illustre: quello di Juan Cuadrado sotto la guida di Massimiliano Allegri. Cuadrado, ala offensiva di ruolo, fu sapientemente arretrato sulla linea difensiva da Allegri, trasformandosi in un terzino di spinta con grandi capacità offensive e una buona fase difensiva. Questa mossa si rivelò un successo clamoroso, offrendo al tecnico un jolly prezioso e al giocatore una nuova dimensione tattica.

La dirigenza, dunque, sembra voler replicare un modello vincente. L’idea di trasformare Saelemaekers in un terzino affidabile e, al tempo stesso, propositivo è una decisione audace ma potenzialmente geniale. Saelemaekers, con la sua energia instancabile, la sua disciplina tattica e la sua capacità di corsa, possiede già molte delle caratteristiche necessarie per ricoprire questo ruolo. Certo, la fase difensiva richiederebbe un lavoro specifico e un adattamento costante, ma la sua dedizione e la sua intelligenza tattica lasciano ben sperare.

Questa riorganizzazione delle fasce non è un semplice aggiustamento, ma una vera e propria rivoluzione. L’inserimento di due nuovi titolari di alto livello alzerebbe notevolmente la qualità media della squadra, garantendo maggiore spinta offensiva e solidità difensiva. La presenza di Saelemaekers come alternativa di lusso e con la possibilità di giocare come terzino amplierebbe ulteriormente le opzioni tattiche a disposizione dell’allenatore. Non va dimenticato che in rosa ci sono anche Alex Jimenez e Bartesaghi, giovani promettenti destinati anch’essi a ricoprire un ruolo di riserva e a crescere all’ombra dei nuovi arrivi.

In sintesi, la notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport dipinge un quadro di una dirigenza del Milan proattiva e lungimirante, pronta a investire massicciamente sulle corsie esterne. La scommessa su Saelemaekers come terzino jolly è l’elemento che rende questa operazione ancora più intrigante e ricca di potenziale. Se il belga riuscirà ad adattarsi al nuovo ruolo con la stessa efficacia di Cuadrado, la squadra potrebbe aver trovato non solo un nuovo terzino, ma un vero e proprio trequartista arretrato, capace di spaccare le partite con la sua velocità e le sue incursioni. Questa è una mossa strategica che potrebbe definire il futuro tattico della squadra.