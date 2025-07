Calciomercato Milan, Romano allontana quel profilo! Tare lo depenna per un motivo

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano ha allontanato il possibile arrivo di Darwin Nunez in rossonero: operazione troppo costosa

Il calciomercato Milan estivo entra nel vivo e le grandi manovre per rinforzare i reparti offensivi delle squadre di Serie A sono già iniziate. Tra i nomi più caldi, quello di Darwin Núñez, attaccante del Liverpool, sta infiammando le fantasie dei tifosi italiani. L’attaccante uruguaiano, classe ’99, è l’obiettivo principaledel Napoli per rafforzare il proprio attacco e affiancare a Romelu Lukakuun’alternativa di pari livello, capace di garantire gol e peso specifico in avanti.

La notizia, che sta rimbalzando tra gli addetti ai lavori, è stata rielaborata e approfondita grazie alle preziose indiscrezioni fornite dal giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano. Queste informazioni chiariscono il quadro attuale, delineando scenari e possibilità per il futuro di Núñez.

La Situazione Attuale: Napoli in Vantaggio, Milan Distante

Come spiegato da Moretto, il Napoli si è mosso con grande determinazioneper assicurarsi le prestazioni di Darwin Núñez. Il club partenopeo vede nell’uruguaiano il profilo ideale per dare ulteriore spinta al proprio reparto offensivo, puntando su un giocatore con ampio potenziale e già esperienza internazionale. L’intento è quello di creare una coppia d’attacco formidabilecon Romelu Lukaku, capace di mettere in seria difficoltà qualsiasi difesa avversaria e di offrire al tecnico nuove soluzioni tattiche.

D’altro canto, anche il Milan aveva manifestato un forte interesse per Núñez. I rossoneri, alla ricerca di un attaccante dopo il rientro di Tammy Abraham alla Roma per fine prestito, avevano sondato il terreno. Tuttavia, come sottolineato da Moretto, la situazione per il Milan è ben diversa rispetto al Napoli. Il club rossonero si trova in una posizione molto defilata, quasi ai margini della trattativa, a causa delle elevatissime richieste economiche del Liverpool per il cartellino del giocatore.

Le Parole di Matteo Moretto: Chiarezza e Dettagli

Le parole di Matteo Moretto, riportate fedelmente, offrono una panoramica dettagliata e piena di spunti:

“Vi avevo raccontato in esclusiva come il Milan fosse stato uno dei club che ha chiesto informazioni per Darwin Nunez, oltre al Napoli che è nettamente più avanti. Ma il club di De Laurentiis non ha ancora trovato le basi di un accordo con il Liverpool. I due club stanno discutendo ma ad oggi non ci sono passi in avanti in questo senso. Occhio sempre al nome di Lorenzo Lucca per il Napoli. Per il Milan, nonostante un gradimento alto nei confronti di Nunez, a livello di costi è una pista quasi impraticabile, difficilmente raggiungibile.”