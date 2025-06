Calciomercato Milan, Romano conferma tutto: affare in dirittura d’arrivo, i dettagli

Calciomercato Milan, Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di mercato, ha confermato l’affare in dirittura col Napoli per Musah

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di mercato, ha confermato l’imminente affare tra il calciomercato Milan e il Napoli per Musah:

PAROLE – «Musah in dirittura al Napoli. Napoli e Milan sono in contatto costante. Il ds del Napoli in queste ore è a Milano per riuscire a chiudere quest’operazione, a titolo definitivo, oltre i 20 milioni. Milan e Napoli stanno lavorando sulle condizioni dell’operazione».