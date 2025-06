Calciomercato Milan, Musah è adesso ad un passo dal Napoli: le cifre dell’accordo trovato tra i due club e i dettagli. Le ultimissime notizie

L’arrivo di Yunus Musah al Napoli è ormai a un passo. Le trattative tra il club partenopeo e il Milan hanno subito una netta accelerazione nelle ultime ore, portando la fumata bianca vicinissima. A confermare l’imminente chiusura dell’affare sono le voci più accreditate del calciomercato, tra cui quelle di Fabrizio Romano, che indicano un accordo sostanzialmente raggiunto su tutti i fronti.

Il centrocampista statunitense, classe 2002, ha già dato il suo benestare al trasferimento, trovando un’intesa totale con la società azzurra per quanto riguarda le condizioni personali. Musah è attratto dal progetto del Napoli e dalla possibilità di lavorare sotto la guida di Antonio Conte, che lo ha fortemente voluto per rinforzare la mediana. Per lui si prospetta un ruolo più centrale e un minutaggio maggiore rispetto a quanto avuto al Milan.

Per quanto concerne le cifre dell’operazione, si parla di un trasferimento a titolo definitivo che dovrebbe aggirarsi tra i 20 e i 25 milioni di euro. Alcune fonti indicano che l’accordo verbale tra i due club sarebbe già stato raggiunto per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, inclusi eventuali bonus legati a obiettivi sportivi. Il Milan, che un anno fa aveva investito circa 20 milioni per portarlo dal Valencia, realizzerebbe quindi una piccola plusvalenza o rientrerebbe sostanzialmente nell’investimento, liberando risorse per altri obiettivi di mercato.

L’entourage del giocatore e i dirigenti delle due squadre sono in costante contatto per definire gli ultimi dettagli burocratici e fissare la data delle visite mediche. L’ottimismo è palpabile e l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni, forse già entro la fine della settimana. L’acquisto di Musah rappresenta un tassello importante per il Napoli di Conte, che aggiunge al proprio centrocampo un giocatore dinamico, fisico e con ampi margini di crescita, ideale per il tipo di calcio che il tecnico salentino intende proporre.