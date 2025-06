Calciomercato Milan, nuova cessione ad un passo completata da Tare: l’annuncio di Fabrizio Romano. Le ultimissime sui rossoneri

Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato di fama internazionale, l’affare Yunus Musah al Napoli è ormai in dirittura d’arrivo. Il centrocampista americano, in forza al Milan, sarebbe prossimo a vestire la maglia azzurra, con i due club che sono in contatto costante per definire gli ultimi dettagli.

Le negoziazioni tra Milan e Napoli per il trasferimento di Musah sono state intense negli ultimi giorni, e sembrano aver raggiunto un punto di svolta. Romano ha svelato che l’accordo con il giocatore è stato raggiunto già nelle scorse ore, con Musah che si sarebbe convinto ad accettare la proposta del Napoli, desideroso di rilanciarsi e di trovare maggiore continuità sotto la guida del nuovo tecnico Antonio Conte.

Per quanto riguarda l’intesa tra i club, le ultime informazioni suggeriscono che il Milan e il Napoli stanno limando gli ultimi dettagli per un trasferimento a titolo definitivo. Si parla di una cifra che dovrebbe superare i 20 milioni di euro, con alcune fonti che indicano un accordo potenziale intorno ai 20-25 milioni di euro più bonus. Il direttore sportivo del Napoli sarebbe addirittura a Milano per cercare di chiudere l’operazione in tempi brevi.

L’arrivo di Musah rappresenterebbe un innesto importante per il centrocampo partenopeo. Il giocatore, classe 2002, porta con sé dinamismo, fisicità e una notevole duttilità tattica, caratteristiche molto apprezzate da Conte. La sua capacità di ricoprire diverse posizioni in mezzo al campo e il suo potenziale di crescita lo rendono un profilo estremamente interessante per il progetto azzurro.

Per il Milan, la cessione di Musah, arrivato solo un anno fa, rappresenterebbe un’operazione che, seppur non un guadagno clamoroso, permetterebbe di fare cassa e magari reinvestire su altri obiettivi. L’operazione dovrebbe essere ufficializzata nei prossimi giorni, segnando un nuovo capitolo nella carriera del talentuoso centrocampista statunitense.