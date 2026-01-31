Calciomercato Milan, Fabrizio Romano fa il punto sulle operazioni dei rossoneri: non solo Mateta, possibile colpo in difesa

Calciomercato Milan, le indiscrezioni di Romano sulle operazioni dei rossoneri tra la situazione di Mateta e il possibile nuovo nome in difesa

Durante l’ultimo aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul mercato del Milan in entrata per il quale sta lavorando Igli Tare, analizzando sia la trattativa per Jean-Philippe Mateta che quella per il difensore centrale.

Mateta: contatti costanti e operazione in attesa del via libera

Sul fronte Mateta, Romano ha confermato che il Milan è in costante contatto con l’avvocato del giocatore, Paul, che sta coordinando le operazioni. Per quanto riguarda le commissioni, l’accordo è stato raggiunto e il Milan ha già fatto tutti i passaggi necessari con il giocatore, offrendo 3,5 milioni di euro netti al calciatore. Anche il lato agente e avvocato sono a posto. Ora, il club rossonero sta solo aspettando l’ultimo ok dal Crystal Palace per concludere l’affare.

Romano ha spiegato che il via libera è pronto, ma dipende dalla decisione del club inglese. Non appena il Palace darà l’ok, Mateta partirà per Milano per sottoporsi alle visite mediche. La trattativa è bloccata solo dall’attesa per l’arrivo di un sostituto da parte degli Eagles, creando un “gioco ad incastri” che coinvolge la cessione del giocatore.

Difensore centrale: il nome di Disasi resta in ballo

Per quanto riguarda il difensore centrale, Romano ha confermato che Massimiliano Allegri ha chiesto un rinforzo in questa zona del campo. Su Gimenez dell’Atletico Madrid, Romano ha sottolineato che non ci sono sviluppi concreti, mentre il nome di Disasi, difensore del Monaco, è stato riproposto più volte.

Romano ha svelato che Disasi è stato offerto al Milan, con il club rossonero che potrebbe decidere di procedere. La trattativa per Disasi è una “storia del 2025”, con un accordo di massima che era già stato trovato con il West Ham, ma poi il giocatore ha preferito fermarsi quando ha saputo dell’interesse del Milan. Disasi ha chiesto di aspettare e vedere se ci fosse la possibilità che il Milan concretizzasse l’affare.

