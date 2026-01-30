Fabrizio Romano svela: «Mateta vuole solo il Milan e oggi l’ha fatto capire al Crystal Palace in questo modo». Il retroscena

Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di mercato, ha svelato un importante retroscena sull’imminente arrivo di Mateta al Milan

Il mercato del Milan vive ore di pura elettricità. A confermare la portata della trattativa è Fabrizio Romano che, attraverso il suo canale YouTube, ha fornito un aggiornamento dettagliato e cruciale sulla volontà del centravanti francese. Non si tratta più solo di indiscrezioni, ma di una presa di posizione ufficiale del giocatore nei confronti del Crystal Palace.

Le dichiarazioni di Fabrizio Romano

L’esperto di mercato ha ricostruito l’incredibile pomeriggio vissuto a Londra, dove Jean-Philippe Mateta ha rotto definitivamente gli indugi per forzare il suo approdo a Milanello:

Jean-Philippe Mateta questo pomeriggio si è presentato personalmente nella sede del Crystal Palace, ed ha comunicato alla CEO Sharon Lacey ed al tecnico Olivier Glasner di aver raggiunto un accordo con il Milan per un ingaggio di 3,5 milioni netti a stagione, e di volersi trasferire subito al Milan. Il club rossonero ha già un accordo con il Palace per il trasferimento del giocatore francese da luglio per 30 milioni di cartellino, ma in questi minuti sta provando ad acquistare Mateta da subito, con un aggiornamento del prezzo. L’agente del giocatore è già a Milano, e si stanno preparando i documenti, in attesa del via libera da Londra. Aggiornamenti attesi in serata.

La mossa del “Gigante”: un segnale per Allegri

La decisione di Mateta di parlare direttamente con la CEO Sharon Lacey e il tecnico Glasner dimostra una determinazione rara. Il francese non vuole aspettare l’estate per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. Con l’agente già in sede a Milano per limare i dettagli burocratici, la palla passa ora interamente al Crystal Palace: la richiesta di un “aggiornamento del prezzo” rispetto ai 30 milioni già pattuiti per luglio è l’ultimo scoglio da superare per vedere il numero 9 a San Siro già per il finale di questa stagione.