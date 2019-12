Rodriguez tra Fenerbahce e Napoli, Borino verso il Genoa: ecco le prime due operazioni in uscita impostate dal calciomercato Milan

Si stanno delineando due operazioni in uscita per il Milan: Ricardo Rodriguez, terzino svizzero oscurato dall’ascesa di Theo Herandnez in rossonero, sembra diretto verso la Turchia (Fenerbahce) anche se non è da sottovalutare l’interesse del Napoli di Gattuso; ben più definita invece la pista che dovrebbe portare Fabio Borini al Genoa nei primi giorni di gennaio.

Per sostituire Rodriguez il Milan starebbe pensando al terzino mancino del Lille Domagoj Bradarić, croato classe ’99, che andrebbe a percorrere lo stesso viaggio fatto da Rafael Leao la scorsa estate.