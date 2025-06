Calciomercato Milan: rivoluzione a centrocampo, Javi Guerra priorità assoluta. Pronto il rilancio? Le ultime

Calciomercato Milan, pronta la rivoluzione a centrocampo: la priorità, dopo Xhaka, resta Javi Guerra del Valencia: pronto il rilancio

Il Milan è pronto a una vera e propria rivoluzione nel suo centrocampo. Dopo la partenza di Reijnders e la ferma intenzione di iniettare nuova qualità ed esperienza, la dirigenza rossonera, con in testa Tare e Furlani, ha tracciato una strategia chiara. L’obiettivo è duplice: affiancare a un profilo di comprovata affidabilità come Granit Xhaka, 33enne del Bayer Leverkusen, nuove promesse e talenti cristallini. E in questo scenario, il nome di Javi Guerra spicca come una priorità assoluta.

Nonostante il condizionale sia d’obbligo, vista la complessità del calciomercato, le voci che circolano, spesso riprese anche da fonti autorevoli come Calciomercato.com, indicano che il centrocampista spagnolo del Valencia è al centro dei pensieri milanisti. Attualmente impegnato in Slovacchia con la Spagna per l’Europeo Under 21, Guerra rappresenta il prototipo del giocatore che il Milan cerca: un box-to-box classe 2003, cresciuto nelle prestigiose cantere di Villarreal e Valencia.

L’interesse per Javi Guerra non è certo una novità. Il suo nome è sul taccuino degli scout rossoneri da oltre un anno, ma la trattativa vera e propria ha preso il via solo nelle ultime settimane. Il calciomercato Milan ha già presentato la sua prima offerta al Valencia: 16 milioni di euro più 4 di bonus. Tuttavia, la risposta dal Mestalla è stata ferma e decisa: la proposta è stata etichettata come “offensiva” da Superdeporte, con il club spagnolo che valuta il suo gioiello molto di più. Si parla di una cifra superiore ai 25 milioni di euro che l’Atletico Madrid aveva offerto lo scorso anno, segno evidente della considerazione che il Valencia ha per il suo giocatore.

Il tecnico del Valencia, Carlos Corberan, ha espresso chiaramente il desiderio di non cedere Javi Guerra, volendo costruire la squadra del prossimo anno attorno a lui. Tuttavia, la scadenza del contratto nel 2027 non è una garanzia di permanenza. Sebbene Guerra sia legato all’ambiente del Valencia, il suo desiderio è quello di essere valorizzato non solo dal punto di vista sportivo, ma soprattutto economico. Il giocatore vuole vincere, lottare per traguardi importanti e percepire uno stipendio da top player. Secondo Onda Cero, le sue richieste salariali si aggirano intorno ai 6 milioni di euro lordi, circa 3 milioni netti, una cifra che lo renderebbe uno dei più pagati della rosa.

Questo aspetto rappresenta una sfida significativa per il club del magnate Peter Lim, rendendo lo scenario di un addio sempre più probabile. Ma a quale cifra si chiuderà l’affare? Il Valencia, come detto, chiede oltre 25 milioni di euro, anche perché il 30% della vendita dovrà finire nelle casse del Villarreal, club di provenienza di Guerra. In Spagna sono convinti che, se il Milan vuole portare il giocatore in Italia, dovrà pagare quanto richiesto, un po’ come avvenuto due anni fa con Younes Musah. Per l’americano, la prima offerta fu di 8 milioni, ma alla fine l’affare si chiuse per oltre 20 milioni (per l’esattezza, come da bilancio, 21.177.869 euro). Il Valencia non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi migliori giocatori; è disposto a trattare, ma non a scendere sotto una valutazione ritenuta congrua per un talento del calibro di Javi Guerra. Il calciomercato è in piena ebollizione e il Milan sa che dovrà fare un ulteriore sforzo per assicurarsi questo promettente centrocampista.