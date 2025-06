Calciomercato Milan, risparmiati 5 milioni di euro: la decisione è ufficiale

Calciomercato Milan – Il club ha risparmiato 5 milioni di euro. Il calciatore non è stato riscattato dopo sei mesi

Il Milan ha preso una decisione definitiva sul futuro di Kyle Walker, comunicando ufficialmente al Manchester City la volontà di non esercitare il diritto di riscatto per il terzino inglese. I 5 milioni di euro previsti nell’accordo di prestito, siglato a gennaio, non verranno quindi versati nelle casse dei Citizens, e Walker farà ritorno a Manchester dopo un’esperienza di sei mesi in rossonero.

La scelta del club di Via Aldo Rossi, sebbene non inaspettata, chiude un capitolo che aveva generato un certo entusiasmo all’arrivo del veterano difensore. Kyle Walker, giunto al Milan con la fama di pluricampione e pilastro della difesa del Manchester City di Pep Guardiola, era stato accolto come un rinforzo di spessore per dare esperienza e solidità alla retroguardia di mister Stefano Pioli (o del suo successore, a seconda delle dinamiche del mercato allenatori). Tuttavia, le sue prestazioni non hanno convinto appieno la dirigenza e lo staff tecnico.

Diversi fattori hanno contribuito a questa decisione. In primis, le performance di Walker non sono state sempre all’altezza delle aspettative. Nonostante l’indubbio talento e l’esperienza, il terzino ha faticato a trovare una continuità di rendimento, complice anche qualche infortunio (come quello al gomito) che ne ha limitato l’impiego e la capacità di incidere. Inoltre, l’esplosione di altri giovani talenti nel ruolo, come ad esempio il caso di un potenziale Jimenez o di altri profili emergenti, potrebbe aver spinto il Milan a rivedere le proprie strategie per il futuro della fascia destra.

Il mancato riscatto di Walker rientra in una più ampia politica di gestione economica e di mercato del Milan, attento a non effettuare investimenti ingenti su giocatori che non rientrano pienamente nei piani a lungo termine o che non hanno offerto le garanzie sperate. I 5 milioni di euro risparmiati da questa operazione verranno presumibilmente reindirizzati verso altri obiettivi, con la dirigenza rossonera che ora si concentrerà sulla ricerca di un nuovo terzino destro, più giovane e con maggiori prospettive di crescita, in linea con la filosofia societaria.

Per Kyle Walker, si apre ora un nuovo scenario: rientrerà al Manchester City, dove però il suo futuro è incerto, dato che Pep Guardiola lo avrebbe già “scaricato” dai piani dei Citizens. Il mercato estivo offrirà al difensore inglese l’opportunità di trovare una nuova sistemazione, magari in un campionato che gli garantisca maggiore continuità e un ruolo da protagonista. Per il Milan, invece, l’addio di Walker è un segnale chiaro: la difesa sarà oggetto di attente valutazioni e nuovi innesti mirati per la prossima stagione.