Calciomercato Milan, a rischio un obiettivo di Allegri: il club offre 30 milioni

Calciomercato Milan – Un club fa sul serio per l’attaccante obiettivo anche dei rossoneri!

Secondo quanto rivelato da Giovanni Albanese, il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus appare sempre più incerto, con un’offerta concreta e significativa arrivata dal Fenerbahçe che potrebbe scuotere il calciomercato estivo. Il club turco ha messo sul piatto una proposta importante: 30 milioni di euro per il cartellino da destinare alla Juventus e un ingaggio di ben 10 milioni di euro netti all’anno per l’attaccante serbo. Questa offerta rappresenta, al momento, la proposta più alta ricevuta per Vlahovic, evidenziando la determinazione del Fenerbahçe ad assicurarsi le sue prestazioni.

La questione salariale è un elemento chiave in questa vicenda. Attualmente, Dusan Vlahovic percepisce uno stipendio base di 8 milioni di euro, ma grazie a bonus fedeltà inseriti nel contratto al momento della firma con la Juventus, la sua retribuzione è destinata a lievitare. Entro il 30 giugno 2025, il suo ingaggio raggiungerà i 10,5 milioni di euro, per poi salire ulteriormente fino a 12 milioni di euro entro il 30 giugno 2026. La proposta del Fenerbahçe, seppur leggermente inferiore alle cifre future del contratto juventino, offre liquidità immediata e un ingaggio di altissimo livello che renderebbe il trasferimento molto appetibile per il giocatore.

Sulla scia di questo interesse turco, c’è da registrare anche la presenza di altri club di spessore. Il Milan, come già emerso, nutre un forte interesse per Vlahovic, ma il nodo principale per i rossoneri rimane l’ingaggio. È chiaro che lo stipendio offerto dal Milan si muoverebbe su parametri più bassi rispetto alla proposta faraonica del Fenerbahçe e anche rispetto a quanto Vlahovic guadagna e andrebbe a guadagnare alla Juventus. Questa differenza potrebbe rendere complicata una trattativa per i rossoneri, a meno di importanti compromessi da parte del giocatore.

Non solo il Milan, anche l’Atletico Madrid potrebbe avviare una trattativa per il centravanti. I Colchoneros sono noti per le loro abilità nel mercato degli scambi e potrebbero proporre una contropartita tecnica per abbassare il costo dell’operazione.

La posizione della Juventus, in questo scenario, è piuttosto chiara. Il club bianconero è orientato a cedere Vlahovic in questa sessione di calciomercato. La sua permanenza a questo punto, con l’offerta del Fenerbahçe sul tavolo e gli alti costi del suo ingaggio futuro, appare molto più difficile. La dirigenza juventina sembra propensa a monetizzare l’investimento e a liberarsi di un contratto pesante, aprendo così a un possibile addio del serbo.