Vlahovic Milan, se l’ingaggio è troppo alto, il cartellino potrebbe non essere un problema. Le ultime sull’attaccante serbo

Al momento si tratta ancora di una suggestione di mercato, un’idea che sta prendendo forma negli ambienti calcistici e che stuzzica non poco la fantasia dei tifosi milanisti: Dusan Vlahovic al Milan. Il nome dell’attaccante serbo della Juventus, infatti, starebbe circolando con insistenza tra i corridoi di Casa Milan, segno di un apprezzamento concreto per le sue qualità e il suo potenziale.

Nonostante non ci sia ancora alcuna trattativa avviata, l’interesse del club rossonero per Vlahovic è palpabile. Il Milan è da tempo alla ricerca di un centravanti che possa garantire un cospicuo numero di gol e che rappresenti un punto di riferimento offensivo solido e affidabile. Vlahovic, con la sua fisicità, la sua età (classe 2000, quindi con ampi margini di crescita) e la sua innata capacità di finalizzare, si adatterebbe perfettamente a questo profilo, potendo rappresentare un investimento a lungo termine per il reparto avanzato.

Un fattore che potrebbe rendere questa suggestione potenzialmente concretizzabile riguarda la situazione contrattuale del giocatore. Il legame di Dusan Vlahovic con la Juventus, infatti, scadrà nel giugno del 2026. Questa scadenza relativamente ravvicinata pone la Vecchia Signora di fronte a una scelta: rinnovare il contratto del serbo a cifre importanti o considerare la sua cessione nel corso delle prossime sessioni di mercato per evitare di perderlo a parametro zero. Di conseguenza, l’esborso per il cartellino di Vlahovic potrebbe essere “abbastanza contenuto” rispetto al suo valore di mercato intrinseco, qualora la Juventus decidesse di non arrivare all’ultimo anno di contratto per non rischiare di svalutare ulteriormente il proprio investimento.

Tuttavia, c’è un nodo cruciale da sciogliere, un ostacolo non di poco conto che rende la trattativa complessa e, per ora, confinata al regno delle ipotesi: l’ingaggio del giocatore. Vlahovic percepisce attualmente uno stipendio a doppia cifra, cifre che si allontanano dai parametri economici solitamente adottati dal Milan in termini di monte ingaggi. Per poter acquisire le sue prestazioni, il club rossonero dovrebbe rivedere al rialzo le proprie politiche salariali o, in alternativa, il giocatore dovrebbe accettare una significativa riduzione dello stipendio, scenario non sempre facile da concretizzare per un attaccante di questo calibro e ambizione.

In sintesi, l’idea di Vlahovic in rossonero affascina per il potenziale tecnico ed economico legato al suo contratto, ma l’aspetto salariale rimane la vera incognita che determinerà se questa suggestione di mercato potrà mai trasformarsi in una trattativa concreta.