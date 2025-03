Calciomercato Milan, rinnovo a sorpresa sempre più vicino: la scelta della società spiazza i tifosi. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan sta pensando di effettuare un altro rinnovo oltre a quello già ufficializzato di Reijnders. La dirigenza rossonera starebbe infatti valutando con grande attenzione l’ipotesi di prolungare Florenzi.

Il terzino destro, causa infortunio, non è ancora sceso in campo in questa stagione. Dalla prossima partita contro il Como, però, potrebbe tornare a trovare minutaggio il calciatore ex Roma.