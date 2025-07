Calciomercato Milan, riflessioni in corso su Pubill! Condizioni economiche alla portata e Allegri...

Calciomercato Milan, proseguono in casa rossonera le riflessioni sul possibile acquisto di Pubill dall’Almeria: tutti i dettagli

Il calciomercato Milan è in fermento sul mercato, con l’obiettivo prioritario di rafforzare la fascia destra della difesa. Dopo la giornata di ieri, che ha visto intensificarsi i contatti per Marc Pubill, il giovane terzino dell’Almeria è emerso come il candidato principale per il club rossonero. Nonostante non sia l’unico nome sulla lista del Diavolo, le strategie attuali lo rendono il più accessibile, sebbene i tempi stretti e la forte concorrenza impongano una decisione rapida.

Secondo quanto riportato stamattina da La Gazzetta dello Sport, i piani del neo direttore sportivo Igli Tare e del nuovo tecnico Massimiliano Allegri prevedono l’inserimento di almeno un nuovo terzino prima della partenza per la tournée estiva in Asia e Australia. La prima tappa è Singapore, e la partenza è fissata per sabato sera. Questa scadenza imminente rende l’operazione Pubill una vera e propria corsa contro il tempo. Farlo imbarcare con il resto del gruppo rossonero appare difficile, se non impossibile, data la necessità per il Milan di decidere se affondare il colpo o meno.

Un Affare “Sostenibile” ma con Nodi da Sciogliere

Dal punto di vista economico, l’operazione Marc Pubill appare assolutamente sostenibile per le casse del club di via Aldo Rossi. Il costo del cartellino del classe 2003 si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro, una cifra ritenuta ragionevole per un profilo con le sue potenzialità. Anche l’ingaggio del terzino rientra senza problemi nei parametri salariali stabiliti dalla società. Dunque, da una prospettiva finanziaria, il semaforo è verde.

La questione che al momento tiene in sospeso il Milan è forse più di natura tecnica e strategica. Il club sta riflettendo attentamente sull’opportunità di accelerare per Pubill, consapevole non solo della partenza imminente per la tournée, ma anche della forte concorrenza proveniente dalla Premier League, in particolare dal Wolverhampton. I Wolves sono noti per essere un club agguerrito sul mercato e potrebbero rappresentare un ostacolo significativo nella trattativa.

La decisione finale sul giovane talento spagnolo si avvicina rapidamente. La necessità di integrare il nuovo acquisto il prima possibile, in vista della preparazione estiva e dell’avvio della nuova stagione, è un fattore cruciale. La capacità di Marc Pubill di adattarsi rapidamente al calcio italiano e al sistema di gioco di Allegri è un altro elemento che il Milan sta valutando.

In sintesi, il Milan è a un bivio. La corsa contro il tempo per Marc Pubill è iniziata, con la tournée asiatica alle porte e il Wolverhampton che incombe. Le prossime ore saranno decisive per capire se il Diavolo riuscirà a mettere le mani sul desiderato terzino destro e garantire a Allegri un rinforzo in tempo per l’inizio del ritiro estivo. Il mercato rossonero si infiamma.