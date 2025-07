Pubill Milan, accelerata di Tare: si può chiudere. Svelate le cifre dell’affare

Pubill Milan, svelate le cifre a cui si può chiudere l’affare! I dettagli sui costi

Milano si infiamma sul fronte mercato con l’accelerazione decisiva per Marc Pubill, il promettente terzino destro spagnolo classe 2003 dell’Almeria. La trattativa tra il Milan e il club andaluso è entrata in una fase molto avanzata, con un accordo che sembra ormai a un passo dalla chiusura definitiva.

Cifre e Dettagli dell’Accordo per il Giovane Terzino

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Daniele Longo, giornalista esperto di mercato, l’operazione per portare Pubill in rossonero si aggirerebbe attorno ai 13-14 milioni di euro, bonus compresi. Una cifra significativa che testimonia la volontà del club meneghino di investire su giovani talenti con ampi margini di crescita. L’agente del giocatore, Fali Ramadani, noto procuratore con un’ampia rete di contatti nel calcio internazionale, ha già trovato l’intesa sul contratto con la dirigenza del Diavolo, segno di un’accelerazione importante nelle ultime ore.

La Preferenza di Pubill per i Rossoneri

Un elemento chiave in questa trattativa è la chiara preferenza espressa da Marc Pubill per la destinazione rossonera. Il giovane difensore, cresciuto nelle giovanili dell’Almeria, ha mostrato un forte desiderio di vestire la maglia del Milan, facilitando notevolmente il lavoro delle parti coinvolte. Questa inclinazione del giocatore è spesso un fattore determinante per il buon esito di trattative complesse, e per il Milan rappresenta un segnale positivo in vista del futuro. L’Almeria, retrocesso in Segunda División, sembra ormai rassegnato a perdere il suo gioiello.

Rinforzo Strategico sulla Fascia Destra del Diavolo

L’eventuale arrivo di Pubill andrebbe a rinforzare la fascia destra della difesa del Milan, un reparto su cui la società sta lavorando per garantire alternative di qualità e freschezza. Con la sua versatilità, la capacità di spingere sulla corsia e la buona fase difensiva, Pubill potrebbe rappresentare un innesto prezioso per il tecnico Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore portoghese che guiderà il Milan nella prossima stagione, il quale potrebbe contare su un elemento giovane ma già con esperienza nella Liga spagnola. L’attenzione del Milan verso il mercato spagnolo e la ricerca di profili giovani e di prospettiva dimostra la chiara linea strategica intrapresa dal club per costruire una squadra competitiva e duratura nel tempo.