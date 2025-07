Mercato Milan, ore decisive per Pubill! Ok di Allegri, piace per questo motivo. Cifre e dettagli

Mercato Milan, quelle di oggi saranno ore decisive per Pubill, terzino destro dell’Almeria: c’è l’ok di Allegri per lo spagnolo

Il calciomercato Milan è sempre più vicino ad assicurarsi Marc Pubill, promettente terzino destro classe 2003 dell’Almería. Un’operazione che si preannuncia come un investimento strategico per i rossoneri, puntando su un giovane talento con ampi margini di crescita. La Gazzetta dello Sport ha riportato stamattina la notizia, sottolineando come il club di via Aldo Rossi stia accelerando le trattative per regalare a Massimiliano Allegri il rinforzo desiderato sulla fascia destra.

Il profilo di Pubill risponde perfettamente all’identikit tracciato dalla dirigenza milanista: un calciatore giovane, ambizioso e talentoso, con un costo contenuto e un ingaggio sostenibile. L’operazione, inclusi i bonus, dovrebbe chiudersi attorno ai 15 milioni di euro, una cifra considerata ragionevole per un giocatore del suo potenziale. Questa strategia di calciomercato, focalizzata su investimenti a basso rischio e alto potenziale di rivendita, è ormai un marchio di fabbrica per il Milan.

Massimiliano Allegri ha espresso il suo gradimento tecnico per Pubill dopo averlo visionato in diversi video. Questo è un segnale importante, in quanto il tecnico ha evidentemente individuato nel giovane spagnolo le qualità necessarie per integrarsi nel suo scacchiere tattico e contribuire al progetto della squadra. Pubill ha finora giocato esclusivamente in Spagna, vestendo le maglie di Levante e Almería, oltre a quelle delle nazionali giovanili spagnole, inclusa la recente partecipazione all’Europeo Under 21. Questa esperienza, seppur concentrata in un unico campionato, ha permesso al terzino di maturare e dimostrare le sue capacità.

Dopo settimane di attente valutazioni, durante le quali sono stati monitorati anche altri profili come Guela Doué dello Strasburgo, il Milan ha deciso di puntare con decisione su Pubill. I contatti tra le parti sono fitti e costanti, con la speranza concreta di raggiungere un accordo definitivo nel minor tempo possibile. La dirigenza rossonera vuole chiudere questa trattativa per dare ad Allegri il terzino destro tanto atteso, prima di concentrarsi su altre priorità.

Una volta definito l’arrivo di Pubill, l’attenzione del Milan si sposterà sulla fascia sinistra, dove sarà necessario colmare il vuoto significativo lasciato dalla partenza di Theo Hernandez. La strategia del Milan sembra chiara: prima consolidare la fascia destra con un giovane promettente, poi affrontare la sfida di trovare un sostituto all’altezza per la sinistra. L’acquisto di Marc Pubill rappresenta un passo fondamentale in questa direzione, un segnale della volontà del Milan di costruire una squadra competitiva e con un occhio attento al futuro. La costante ricerca di talenti e la gestione oculata delle risorse continuano a essere i pilastri della strategia rossonera.