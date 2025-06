Calciomercato Milan, Ricci si prepara alle visite mediche: tutto fatto col Torino, Allegri gongola

Calciomercato Milan, Samuele Ricci si prepara a svolgere le visite mediche nel corso della prossima settimana: accordo chiuso col Torino

Il calciomercato Milan si prepara ad accogliere un nuovo, attesissimo rinforzo a centrocampo: Samuele Ricci. L’affare con il Torino è ormai concluso, come confermato dal rinomato giornalista Matteo Moretto, e l’ufficialità è questione di giorni. I tifosi rossoneri possono iniziare a sognare, poiché l’arrivo di Ricci era un obiettivo primario per la dirigenza milanista, e ora il sogno è diventato realtà.

Moretto, tramite le sue autorevoli anticipazioni, ha rivelato che la prossima settimana sarà cruciale per finalizzare tutti gli aspetti burocratici dell’operazione. Si attende lo scambio di documenti tra le due società e l’organizzazione delle visite mediche per il giovane centrocampista. Il Milan è già al lavoro per individuare la data più idonea per questi adempimenti, segno dell’imminenza dell’annuncio.

Ciò che rende questa notizia ancora più significativa è la sua storia. Moretto ha sottolineato che la trattativa per portare Ricci al Milan non è una novità dell’ultima ora, ma un’operazione impostata e seguita fin da gennaio. Questo dimostra la lungimiranza e la strategia della dirigenza rossonera, che ha lavorato sotto traccia per assicurarsi un profilo così promettente. Il rinnovo contrattuale di Ricci con il Torino, avvenuto nei mesi scorsi, era un passaggio propedeutico e necessario per la buona riuscita di questo trasferimento. Nonostante le apparenze, l’approdo di Ricci al Milan non è mai stato in dubbio, ma ha richiesto semplicemente i suoi tempi tecnici per giungere a compimento.

L’arrivo di Samuele Ricci al Milan rappresenta un investimento strategico per il presente e il futuro del club. Con la sua visione di gioco, la sua intelligenza tattica e la sua capacità di recuperare palloni, Ricci è destinato a diventare un pilastro del centrocampo rossonero. La sua giovane età, unita a un’esperienza già consolidata in Serie A, lo rende un profilo ideale per la squadra di Stefano Pioli, che potrà contare su un giocatore dinamico e versatile.

Questa operazione conferma la volontà del Milan di puntare su giovani talenti italiani e di costruire una squadra solida e competitiva su più fronti. L’attesa è palpabile tra i tifosi, impazienti di vedere Ricci indossare la maglia rossonera e contribuire ai prossimi successi del club. L’ufficialità è imminente, e con essa si aprirà un nuovo, emozionante capitolo nella carriera di Samuele Ricci al servizio del Glorioso Milan.