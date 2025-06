Ultim’ora Ricci Milan, scambio di documenti con il Torino: i dettagli del contratto

Ultim’ora Ricci Milan – Scambio di documenti in corso con il Torino, si attende solamente il comunicato ufficiale

Il Milan e il Torino stanno procedendo con lo scambio di documenti per formalizzare il trasferimento di Samuele Ricci in rossonero. Come anticipato, l’operazione è stata chiusa nei giorni scorsi sulla base di 25 milioni di euro, bonus compresi. A confermare l’avanzamento della trattativa è stato Daniele Longo, tramite un post su X, svelando anche i dettagli dell’accordo contrattuale che legherà il giovane centrocampista al club di Via Aldo Rossi.

Ricci firmerà un contratto di cinque anni con il Milan, un impegno a lungo termine che lo legherà ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2030. Per quanto riguarda l’ingaggio, il mediano percepirà uno stipendio di 2,5 milioni di euro netti a stagione, più bonus a salire. Questa cifra, significativa per un giocatore così giovane, testimonia la grande fiducia che il Milan ripone nelle sue qualità e nel suo potenziale di crescita.

L’acquisto di Samuele Ricci rappresenta un colpo strategico per il Milan, che si assicura uno dei centrocampisti italiani più promettenti. Il giocatore, classe 2001, ha dimostrato ampiamente le sue qualità al Torino, distinguendosi per visione di gioco, capacità di recupero palla e abilità nell’impostazione. La sua duttilità tattica gli permetterà di ricoprire diversi ruoli nel centrocampo di Massimiliano Allegri, offrendo al tecnico nuove soluzioni e maggiore profondità.

Questo investimento si inserisce perfettamente nella politica del Milan di puntare su giovani talenti con ampi margini di miglioramento, capaci di garantire un futuro solido al club. I 25 milioni di euro spesi per Ricci evidenziano la volontà del Milan di rafforzare il proprio centrocampo con profili di qualità, in vista di una stagione che si preannuncia ricca di impegni tra campionato e coppe. L’ufficialità, attesa a breve, sancirà l’arrivo di un tassello fondamentale per il presente e il futuro rossonero.