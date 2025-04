Calciomercato Milan, pronto l’assalto a Ricci! Offerta pronta, Furlani stacca l’assegno

Calciomercato Milan, i rossoneri preparano l’assalto a Samuele Ricci del Torino: offerta da 25-30 milioni di euro. Ultime

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan prepara l’assalto a Samuele Ricci.

Anche Paratici approva il colpo Ricci. Il Milan sa che deve fare in fretta per anticipare Napoli e Inter. Ricci si, ma non a qualsiasi costo. Il Milan non vorrebbe andare oltre i 25/30M, mentre il Torino spera in un’asta che possa far lievitare il prezzo sui 40 milioni di euro.