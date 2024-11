Calciomercato Milan, Ricci il sogno per il centrocampo! Scelta fatta, il Diavolo si muove sull’italiano

Calciomercato Milan, Samuele Ricci, centrocampista del Torino, è il primo obiettivo per il centrocampo rossonero: le ultime

Importante aggiornamento fornito da Gianluca Di Marzio sul calciomercato Milan:

PAROLE – «Il Milan sta iniziando a lavorare per il futuro. Uno degli obiettivi principali del club rossonero è Samuele Ricci. Il club rossonero ha deciso di fare un investimento per il centrocampista del Torino e della nazionale: l’obiettivo è quello di anticipare le tante concorrenti. Classe 2001, in questa stagione Ricci è diventato il centrocampista titolare della Nazionale di Spalletti. Il Milan ha deciso di puntare su di lui, cercando di anticipare l’ampia concorrenza. Un’operazione difficile per quanto riguarda il mercato di gennaio, mentre è più probabile una sua cessione per quanto riguarda la sessione estiva. L’obiettivo del Milan è quindi quello di provare a bloccare il giocatore già adesso, anticipando così tutte le altre squadre interessate al centrocampista».