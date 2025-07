Calciomercato Milan, da Ricci a Modric: clamorosa novità da Milanello, Allegri ha già deciso

Calciomercato Milan, Allegri ha le idee chiare sui due nuovi acquisti a centrocampo: Modric regista e Ricci mezzala. In attesa di Jashari

Secondo quanto riportato da Sereni su Repubblica, il neo-tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha già le idee chiare sul nuovo assetto tattico che intende implementare per la prossima stagione. Al centro del suo progetto c’è una rivoluzione a centrocampo, che vedrà l’arrivo di nuovi volti e un cambio di ruolo per alcuni elementi.

Il focus principale di Allegri sembra essere la posizione di mezzala, dove ha individuato in Samuele Ricci il profilo ideale. Il giovane centrocampista, già noto per le sue doti di dinamismo e visione di gioco, sarà chiamato a ricoprire un ruolo chiave nella manovra rossonera, fungendo da collante tra difesa e attacco e garantendo sia copertura che capacità di inserimento. L’idea di Allegri è quella di sfruttare al massimo le qualità di interdizione di Ricci, ma anche la sua abilità nel recuperare palloni e impostare l’azione dalle retrovie. Questo suggerisce una volontà di rendere il centrocampo del calciomercato Milan più robusto e fluido, in grado di adattarsi a diverse situazioni di gioco.

La regia della squadra sarà affidata a un nome di altissimo profilo: Luka Modric. Nonostante l’età avanzata, il fuoriclasse croato è ancora considerato uno dei migliori registi al mondo, capace di dettare i tempi di gioco, distribuire palloni con precisione chirurgica e illuminare la manovra con le sue intuizioni geniali. L’arrivo di Modric al Milan rappresenterebbe un colpo di mercato sensazionale, non solo per le sue indiscutibili qualità tecniche, ma anche per la sua esperienza internazionale e la sua leadership in campo. La sua presenza garantirebbe al Milan un controllo del gioco senza precedenti e una qualità di palleggio elevatissima, aspetti fondamentali per un allenatore come Allegri che ama il possesso palla e la costruzione ragionata.

A completare il reparto mediano ci sarebbe un altro nome interessante, fortemente voluto dal direttore sportivo Tare: Ardon Jashari. Il giovane centrocampista svizzero è un profilo in forte crescita, apprezzato per la sua fisicità, la sua aggressività in fase di non possesso e la sua capacità di rompere le linee avversarie. Jashari porterebbe al Milan una duttilità tattica importante, potendo ricoprire sia il ruolo di mediano incontrista che quello di interditore puro. La sua presenza andrebbe a rafforzare ulteriormente la diga di centrocampo, garantendo maggiore equilibrio e solidità difensiva.

Questo nuovo centrocampo, composto da Ricci mezzala, Modric regista e Jashari a completare il reparto, appare estremamente bilanciato e con caratteristiche complementari. La visione di Allegri è chiara: costruire una squadra in grado di coniugare qualità tecnica a solidità fisica, con un centrocampo dinamico e capace di dominare il gioco in entrambe le fasi. La fonte di queste interessanti indiscrezioni è Sereni per Repubblica, che ha fornito un quadro dettagliato dei piani di Allegri per il futuro del Milan. Resta da vedere se queste intenzioni si concretizzeranno effettivamente sul campo, ma le premesse per una stagione entusiasmante sembrano esserci tutte.