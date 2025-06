Calciomercato Milan – Vanja Milinkovic-Savic obiettivo dei rossoneri e non solo!

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, noto esperto di calciomercato, Vanja Milinković-Savić era effettivamente nella lista di club prestigiosi come Manchester United e Napoli nelle scorse settimane. Tuttavia, le trattative per il portiere serbo del Torino non sono di fatto avanzate con queste due squadre, lasciando aperto il suo futuro ad altre possibilità.

Milinković-Savić, classe 1997, ha attirato l’attenzione di diversi top club grazie alle sue prestazioni solide, alla sua imponente presenza fisica e ai margini di miglioramento ancora ampi. La sua capacità di parare rigori e la continuità dimostrata in Serie A lo hanno reso un profilo interessante per squadre alla ricerca di un portiere affidabile e con potenziale di crescita. Il fatto che sia stato accostato a due giganti come il Manchester United, uno dei club più ricchi e seguiti al mondo, e il Napoli, campione d’Italia in carica al momento dei primi contatti, testimonia il valore riconosciuto al giocatore.

Nonostante l’iniziale interesse, le ragioni per cui le trattative con Manchester United e Napoli non si siano concretizzate non sono state specificate in dettaglio da Moretto, ma si può ipotizzare che diversi fattori abbiano potuto influire. Potrebbe trattarsi di divergenze sulla valutazione economica del giocatore, di priorità diverse per i club in quel momento del mercato, o semplicemente di una valutazione tecnica che ha portato a preferire altri profili. Il mercato dei portieri è notoriamente complesso, con molti nomi di alto livello e giovani promesse che si contendono un numero limitato di posti nelle grandi squadre.

In questo contesto, la notizia di Moretto assume ulteriore rilevanza, specialmente considerando il recente interesse del Milan per Milinković-Savić, come precauzione in caso di partenza di Mike Maignan. Questo suggerisce che, nonostante l’apertura delle trattative con Manchester United e Napoli non sia andata a buon fine, il portiere serbo rimane un profilo appetibile sul mercato e potrebbe trovare una nuova destinazione in un club di alto livello. La sua situazione contrattuale con il Torino, con un’opzione di estensione fino al 2027, implica che sarà necessaria un’offerta convincente per strapparlo ai granata.