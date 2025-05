Calciomercato Milan, in arrivo l’assalto del top club al gioiello rossonero! Offerta monstre, questa la posizione del Diavolo

Calciomercato Milan, il Manchester City prepara l’assalto a Tijjani Reijnders: prima offerta in arrivo ma i rossoneri fanno muro e alzano l’asticella

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, è in arrivo nel calciomercato Milan l’assalto del Manchester City a Tijjani Reijnders.

In settimana parte l’assalto del City a Reijnders. Prima offerta superiore ai 50 milioni in arrivo da Manchester per l’olandese. Ma il Milan non scende da quota 70. La cessione non è scontata anche perchè l’ex AZ Alkmaar sta benissimo in rossonero forte del rinnovo da poco firmato e non solo. Partita aperta.