Reijnders Milan, se l’olandese parte in estate sarà all-in su questo profilo! Ecco il prezzo. Segui le ultimissime di mercato

Come riportato da calciomercato.com, e in particolare dal giornalista Daniele Longo, il calciomercato Milan sta pensando ad un possibile colpo a centrocampo.

Dall’eventuale cessione di Reijnders, il Milan potrebbe ricavare il tesoretto per il mercato in entrata. I 75 milioni potenziali servirebbero al club per avvicinarsi all’obiettivo Samuele Ricci, sul quale il Milan sta lavorando da tempo per un’operazione da oltre 30 milioni di euro.