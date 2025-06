Calciomercato Milan, dopo Reijnders un altro big è sempre più vicino all’addio: ha già accettato la destinazione. Le ultimissime sui rossoneri

Secondo gli aggiornamenti forniti da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, Theo Hernandez ha raggiunto un accordo verbale con l’Atletico Madrid. Il terzino sinistro francese avrebbe espresso il suo “sì” ai Colchoneros, manifestando chiaramente la volontà di tornare a giocare nella capitale spagnola e di lasciare il Milan.

Questa intesa tra il giocatore e il club madrileno rappresenta un passo significativo, ma la strada per il trasferimento è ancora in salita. La distanza economica tra le richieste del Milan e l’offerta dell’Atletico Madrid è considerevole. Si parla di una proposta inferiore ai 20 milioni di euro, bonus inclusi, da parte dell’Atletico, mentre il Milan valuta il suo giocatore in modo decisamente più alto, soprattutto considerando il suo status e il contratto in scadenza nel 2026.

Le negoziazioni tra i due club proseguiranno nelle prossime settimane, con l’Atletico Madrid che cercherà di sfruttare l’accordo già raggiunto con Theo per abbassare le pretese rossonere. Questa situazione si inserisce in un contesto in cui Theo Hernandez ha già rifiutato un’offerta cospicua dall’Al-Hilal, club saudita che aveva trovato un’intesa con il Milan su una base di circa 35 milioni di euro. La priorità di Theo resta quella di continuare la sua carriera in Europa.