Calciomercato Milan, il rinnovo del big è ad un passo: la notizia sta facendo impazzire i tifosi. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il calciomercato Milan sta per piazzare un rinnovo importantissimo: stiamo parlando di Reijnders. Il centrocampista – senza alcun dubbio – è uno dei giocatori (se non il migliore) che ha meglio performato in questa stagione con la maglia del Milan.

Come riportato da De Telegraph l’olandese è pronto a rinnovare con i rossoneri fino al 2030. L’ex AZ ha davvero convinto tutti.