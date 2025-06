Calciomercato Milan, stallo per Reijnders! Furlani tiene il punto, può partire solo... Ultimissime

Calciomercato Milan, prosegue lo stallo nella trattativa per Tijjani Reijnders con il Manchester City: parte solo per una mega offerta

Massimiliano Allegri e Igli Tare, da poco arrivati al Milan, stanno già pianificando la prossima stagione e sono alle prese con importanti decisioni sul mercato. Una delle principali trattative in corso riguarda Tijjani Reijnders, che è fortemente interessato dal Manchester City.

Il club inglese ha già presentato un’offerta per il giocatore, ma il calciomercato Milan l’ha ritenuta troppo bassa e ora si aspetta un rilancio oltre i 70 milioni di euro, soprattutto se Pep Guardiola vuole assicurarsi il giocatore per il Mondiale per Club. Reijnders sembra essere molto attratto dall’idea di trasferirsi in Inghilterra, dove potrebbe guadagnare considerevolmente di più rispetto a quanto guadagna attualmente e avere l’opportunità di giocare in Champions League.

Il tempo per concludere la trattativa sembra essere poco, quindi le prossime ore saranno cruciali per capire se il Milan riuscirà a trattenere il giocatore o se il Manchester City riuscirà a chiudere l’affare.