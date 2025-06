Mercato Milan, Furlani in attesa: settimana decisiva, via libera solo a queste condizioni

Condividi via email

Mercato Milan, Furlani è in attesa del rilancio del Manchester City per Tijjani Reijnders: serve un’offerta monstre per convincere i rossoneri

Secondo la Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri e Igli Tare, appena arrivati al Milan, stanno già pianificando la nuova stagione e sono attesi a prendere decisioni importanti sul mercato rossonero. Una delle principali novità riguarda Tijjani Reijnders, che è sempre nel mirino del Manchester City.

Il club inglese ha già fatto un’offerta per il giocatore, ma è stata ritenuta troppo bassa dal Milan. Ora, il Diavolo si aspetta un rilancio dei Citizens oltre i 70 milioni di euro, soprattutto se Pep Guardiola vuole assicurarsi il giocatore per il Mondiale per Club.

Reijnders, da parte sua, sembra essere molto interessato a trasferirsi in Inghilterra, dove potrebbe guadagnare oltre il doppio rispetto a quanto guadagna attualmente e giocare in Champions League. Il tempo per chiudere l’operazione sembra essere poco, quindi le prossime ore saranno decisive.