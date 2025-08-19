Calciomercato Milan, rebus Bennacer! L'algerino preme per firmare con questa squadra ma... Ultimissime

Calciomercato Milan, da sciogliere ancora il rebus Bennacer: l’algerino vuole tornare al Marsiglia ma c’è il nodo legato alla formula

Con l’avvicinarsi della chiusura del mercato estivo, il Milan non è impegnato solo nella ricerca di un nuovo centravanti, ma anche nella complessa operazione di sfoltire la rosa dagli esuberi. Tra i nomi più caldi in uscita spicca quello di Ismael Bennacer, rientrato in rossonero dopo il prestito al Marsiglia e ora formalmente fuori dal progetto tecnico di Max Allegri, il nuovo allenatore del Milan. La situazione del centrocampista algerino è particolarmente delicata e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sta creando non pochi grattacapi alla dirigenza di Via Aldo Rossi, guidata dal nuovo Direttore Sportivo Tare.

Bennacer è un profilo che ha suscitato interesse in diverse squadre, ma la sua riluttanza ad accettare alcune offerte sta rallentando il processo. L’algerino, infatti, avrebbe già rifiutato alcune proposte provenienti dal mondo arabo, segno di una chiara preferenza per rimanere nel calcio europeo ad alto livello. Questa posizione, sebbene comprensibile dal punto di vista del giocatore, complica i piani del Milan, che punta a una cessione a titolo definitivo per monetizzare e reinvestire sul mercato.

Il Marsiglia, club dove Bennacer ha trascorso l’ultima stagione in prestito, si è mostrato nuovamente interessato a riaverlo. Tuttavia, la formula proposta dai francesi – un nuovo prestito – non convince il calciomercato Milan. La società rossonera è decisa a cedere il giocatore a titolo definitivo, una scelta dettata dalla necessità di fare cassa e liberare spazio salariale. Un altro prestito non risolverebbe il problema a lungo termine e rimanderebbe semplicemente la questione al prossimo mercato. Il Milan ha bisogno di liquidità per completare le ultime operazioni in entrata, e la vendita di un giocatore del calibro di Bennacer, seppur non più centrale nei piani tecnici, rappresenterebbe un’importante boccata d’ossigeno finanziaria.

La decisione di Max Allegri di escludere Bennacer dalla prima squadra, con il giocatore che non si allena più con il gruppo principale, è un segnale forte e inequivocabile. Questo evidenzia come il Milan stia cercando in tutti i modi di spingere per una risoluzione rapida della situazione. La volontà del club è chiara: se il giocatore non rientra nei piani, è necessario trovare una sistemazione che soddisfi sia le esigenze sportive che quelle economiche della società.

La situazione di Bennacer è un chiaro esempio delle sfide che il Milan sta affrontando in questi ultimi giorni di mercato. Con il tempo che stringe, il DS Tare è chiamato a trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa. Trovare una squadra disposta ad acquistare Bennacer a titolo definitivo, e contemporaneamente convincere il giocatore ad accettare la destinazione, sarà l’obiettivo primario per il Milan in queste concitate ore finali della sessione estiva. Il futuro dell’algerino sembra sempre più lontano da Milanello, ma la destinazione definitiva è ancora tutta da scrivere.