Calciomercato Milan, quattro nomi sulla lista di Tare: chi sarà il prescelto?

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la trattativa per il passaggio di Theo Hernández dal Milan all’Atlético Madrid starebbe prendendo una piega sempre più concreta. Il terzino francese sembrerebbe ormai prossimo a fare ritorno nella capitale spagnola, spingendo per il trasferimento dopo aver rifiutato un’offerta dall’Al Hilal.

Con la partenza di Hernández sempre più probabile, il Milan si sta muovendo attivamente sul mercato per individuare il suo sostituto. Il nome che, stando al quotidiano sportivo torinese, sta prendendo maggiormente quota è quello di Oleksandr Zinchenko. L’ucraino dell’Arsenal, con la sua esperienza e versatilità (può giocare sia come terzino sinistro che come centrocampista), rappresenterebbe un profilo di alto livello per rimpiazzare l’attuale numero 19 rossonero. Zinchenko, già apprezzato per la sua militanza nel Manchester City di Guardiola, potrebbe essere l’usato sicuro che il Milan cerca per la corsia mancina.

Tuttavia, Zinchenko non è l’unica opzione sul tavolo della dirigenza rossonera. Tuttosport menziona anche altri nomi seguiti con interesse. Tra questi figurano Maxime De Cuyper, giovane terzino belga del Club Brugge, considerato un profilo interessante per il futuro e con già esperienza internazionale. Altre piste monitorate, seppur giudicate più complesse a causa dei costi elevati, sono Andrea Cambiaso della Juventus e Destiny Udogie del Tottenham. La situazione di Hernández e la ricerca del suo successore tengono banco nel calciomercato rossonero, con l’obiettivo di trovare la soluzione migliore per la fascia sinistra in vista della prossima stagione.