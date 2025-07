Calciomercato Milan, spunta la promessa di Furlani ad Allegri! Succederà prima della trasferta asiatica

Calciomercato Milan, c’è la promessa di Giorgio Furlani a Massimiliano Allegri: almeno un terzino prima della trasferta asiatica

Il Milan è in piena attività sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, con l’obiettivo di renderla ancora più competitiva. Le manovre sono intense, soprattutto in vista dell’imminente partenza per la tournée asiatica, appuntamento cruciale per la preparazione estiva. La dirigenza rossonera, composta dall’AD Giorgio Furlani e dal DS Igli Tare, sta lavorando senza sosta per assicurare al tecnico gli innesti necessari, con un’attenzione particolare al reparto difensivo.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, una delle priorità assolute è l’acquisto di almeno un terzino destro prima che la squadra salpi per l’Asia. Questa mossa strategica consentirebbe al nuovo acquisto di integrarsi al meglio con il gruppo e di familiarizzare con i dettami tattici di Allegri durante le amichevoli precampionato. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per la fascia destra, spiccano due profili giovani e promettenti.

Il primo è Marc Pubill, talentuoso laterale dell’Almeria. Il giocatore spagnolo, fresco campione olimpico con la sua nazionale, ha dimostrato notevoli qualità sia in fase difensiva che in quella offensiva, attirando l’attenzione di diversi club europei, tra cui il Milan. La sua versatilità e la sua capacità di spingere sulla fascia lo rendono un profilo estremamente interessante per il gioco propositivo che Allegri intende sviluppare. Le trattative con l’Almeria sono in corso, e il Milan spera di poter chiudere l’affare in tempi brevi.

L’altra opzione concreta è Guéla Doué dello Strasburgo. Il giovane terzino francese sta chiaramente “forzando la mano” con il suo club per ottenere il via libera al trasferimento al Milan. Questa determinazione del giocatore è un fattore che gioca a favore dei rossoneri, che vedono in Doué un potenziale rinforzo di qualità per la corsia destra. La sua spinta offensiva e la sua abilità nel crossare sono caratteristiche che ben si sposerebbero con le esigenze del modulo milanista. La situazione è fluida, e il Milan è pronto a cogliere l’occasione giusta per assicurarsi uno dei due obiettivi.

Nel frattempo, il mercato in uscita ha riservato una sorpresa. Malick Thiaw, difensore centrale rossonero, ha rifiutato categoricamente l’offerta del Como. La neopromossa in Serie A aveva messo sul piatto un ingaggio faraonico da 4 milioni di euro netti a stagione, una cifra che avrebbe reso Thiaw uno dei giocatori più pagati del club lariano. Il rifiuto del difensore tedesco ha delle implicazioni significative per le casse del Milan. I 25 milioni di euro che sarebbero stati garantiti da questa cessione, e che il club aveva intenzione di reinvestire per l’acquisto di un nuovo centrale, non entreranno nelle casse rossonere.

Il Milan aveva già individuato un nome caldo per sostituire Thiaw: Giovanni Leoni del Parma. Il giovane centrale, reduce da un’ottima stagione con i ducali, era considerato il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato in caso di partenza di Thiaw. Ora, con il rifiuto del difensore tedesco, la situazione per il reparto centrale della difesa potrebbe evolvere in modo diverso. Il Milan dovrà riconsiderare le proprie strategie, o puntare con maggiore decisione su Leoni, cercando magari di trovare i fondi necessari altrove, o esplorare altre piste per la difesa centrale, sebbene al momento l’urgenza maggiore resti quella legata al terzino destro. Il mercato del Milan continua a essere un cantiere aperto, con la dirigenza impegnata a costruire una squadra all’altezza delle ambizioni rossonere.