Calciomercato Milan, Allegri non ha dubbi: individuato il primo obiettivo per la difesa

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole Giovanni Leoni come primo rinforzo per il reparto difensivo della prossima stagione

È l’inizio di giugno 2025, e il calciomercato Milan estivo è già nel vivo delle discussioni dietro le quinte. A Milano, l’asse Furlani-Tare-Allegri, la nuova triade dirigenziale e tecnica, sta lavorando incessantemente per plasmare il Milan del futuro. Le riunioni sono quotidiane, intense, volte a definire strategie e obiettivi per rinforzare una rosa che si spera possa tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Le voci di corridoio, riportate da fonti autorevoli come Repubblica, indicano un’attenzione particolare verso il reparto difensivo, con un nome che spicca su tutti gli altri per età, prospettive e l’impressione che ha saputo destare.

Il nome caldo, come anticipato da Repubblica, è quello di Giovanni Leoni, giovane difensore centrale classe 2006, attualmente in forza al Parma. Diciotto anni compiuti da poco, Leoni ha già dimostrato doti tecniche e tattiche non comuni per la sua età, attirando su di sé l’attenzione di numerosi osservatori. Ma è stato l’occhio esperto di Massimiliano Allegri, il tecnico che più di tutti ha insistito sul suo profilo, a rimanere particolarmente colpito dalle prestazioni del giovane ducale. La sua capacità di leggere il gioco, la pulizia negli interventi, la determinazione e una sorprendente maturità per un ragazzo così giovane, sono tutti elementi che avrebbero convinto Allegri della sua potenziale crescita e del suo inserimento nel progetto rossonero.

L’interesse per Leoni non è solo una questione di talento puro; rientra anche in una strategia più ampia del Milan, volta a costruire una squadra solida e sostenibile nel tempo. L’acquisizione di giovani promettenti, capaci di valorizzarsi all’interno del club e rappresentare un investimento per il futuro, è una filosofia che Furlani, in qualità di CEO, ha sposato pienamente. Tare, con la sua vasta esperienza come direttore sportivo e la sua profonda conoscenza del mercato, sta lavorando per capire le fattibilità dell’operazione, sondando il terreno con il Parma e valutando le condizioni economiche per un eventuale trasferimento.

L’arrivo di Leoni, se dovesse concretizzarsi, non sarebbe un acquisto di “pronto uso” per la titolarità immediata, ma un investimento a lungo termine. Il ragazzo avrebbe il tempo di crescere, di ambientarsi in un contesto di Serie A di alto livello e di imparare dai difensori più esperti presenti in rosa. Questo approccio graduale è fondamentale per non bruciare talenti e per permettere loro di esprimere il massimo del loro potenziale.

La linea difensiva è un reparto cruciale per qualsiasi squadra che ambisca a grandi traguardi, e Allegri, da sempre attento alla fase difensiva, sa bene quanto sia importante avere opzioni valide e un ricambio generazionale. L’idea di inserire un giovane come Leoni, con la sua statura fisica e le sue qualità tecniche, offre prospettive interessanti per il futuro del reparto arretrato milanista.

In definitiva, i primi giorni di lavoro congiunto tra Furlani, Tare e Allegri stanno delineando le priorità di mercato del Milan. E se la difesa è il reparto da rinforzare, come suggerito da Repubblica, il nome di Giovanni Leoni emerge con forza, a testimonianza di una strategia che coniuga l’esigenza di presente con la visione di un futuro solido e vincente. Le prossime settimane diranno se il giovane talento del Parma vestirà davvero la maglia rossonera.