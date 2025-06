Calciomercato Milan, Furlani fiducioso! C’è un precedente che fa ben sperare l’AD rossonero

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani fiducioso sull’affare Jashari con il Bruges: c’è il precedente De Ketelaere che fa ben sperare

Le voci di mercato si fanno sempre più intense attorno al calciomercato Milan, con il club rossonero che avrebbe messo gli occhi su Ardon Jashari, talentuoso centrocampista del Club Brugge. L’offerta di 30 milioni di euro avanzata dai dirigenti milanisti, però, si è scontrata con il muro eretto dalla società belga, che valuta il suo gioiello tra i 45 e i 50 milioni di euro. Questa richiesta, decisamente elevata, rende l’affare tutt’altro che semplice per il Diavolo, che difficilmente arriverà a spendere cifre così ingenti per un singolo giocatore. La situazione, come riportato da Andrea Bianchin della Gazzetta dello Sport, evoca sinistri ricordi di un’altra trattativa estenuante con il Club Brugge: quella per Charles De Ketelaere.

La Storia si Ripete? Il Precedente De Ketelaere

Il parallelismo con la vicenda De Ketelaere è immediato e, per i tifosi milanisti, non proprio rassicurante. L’anno scorso, la trattativa per portare il trequartista belga a Milano fu lunga, complessa e ricca di colpi di scena. Anche in quel caso, il Club Brugge si dimostrò un osso duro, chiedendo una cifra considerevole e non cedendo facilmente alle lusinghe del Milan. Alla fine, dopo settimane di negoziati serrati e un’offerta vicina ai 35 milioni di euro, De Ketelaere approdò in rossonero, ma la sua prima stagione non è stata all’altezza delle aspettative. Questo precedente pesa sulle valutazioni del Milan riguardo a Jashari. La dirigenza rossonera, guidata da Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio, è ben consapevole del rischio di ripetere un investimento oneroso che non porti i frutti sperati.

Jashari: Un Profilo Che Intriga il Milan

Nonostante le difficoltà, l’interesse del Milan per Jashari è concreto. Il giovane centrocampista svizzero, classe 2002, è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico europeo. Le sue qualità tecniche, la visione di gioco e la capacità di recuperare palloni lo rendono un profilo ideale per il centrocampo rossonero, che cerca elementi in grado di garantire sia solidità che qualità in mezzo al campo. Jashari, nonostante la giovane età, ha già dimostrato personalità e leadership nel Club Brugge, attirando l’attenzione di numerosi top club europei. La sua valutazione è frutto anche di un mercato sempre più gonfiato, dove i giovani talenti vengono prezzati a cifre record.

Strategie di Mercato e Prossime Mosse

La posizione irremovibile del Club Brugge mette il Milan di fronte a un bivio. Da un lato, c’è la volontà di rinforzare la squadra con un giocatore di prospettiva come Jashari; dall’altro, la necessità di mantenere una politica di mercato oculata e sostenibile. Il Milan non intende partecipare ad aste folli, soprattutto dopo le recenti esperienze. È probabile che la dirigenza rossonera cercherà di trovare una formula alternativa per convincere il Club Brugge, magari inserendo delle contropartite tecniche o strutturando un’offerta con bonus legati a obiettivi specifici. Tuttavia, se il Club Brugge non dovesse abbassare le sue pretese, il Milan potrebbe essere costretto a virare su altri obiettivi per il proprio centrocampo, che resta un reparto da rinforzare in vista della prossima stagione. La pazienza sarà un elemento chiave in questa trattativa, così come la capacità di negoziazione delle due società.