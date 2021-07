Calciomercato Milan: Pobega verso la permanenza in rossonero

Tommaso Pobega potrebbe restare in rossonero. Stefano Pioli in questi giorni avrebbe parlato con la dirigenza di Via Aldo Rossi e…

Tommaso Pobega potrebbe rimanere in rossonero. Il centrocampista ex Spezia sarebbe ritenuto importante per il futuro, lo riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina.

