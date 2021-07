Calciomercato Milan, Pobega vicino alla permanenza: i dettagli

Calciomercato Milan, Maldini e Massara stanno valutando la permanenza di Pobega: anche Pioli favorevole all’ipotesi

Calciomercato Milan, comincia a schiarirsi il futuro di Tommaso Pobega: il centrocampista, tornato dal prestito allo Spezia, sembrava destinato ad una sicura partenza ma viste le ottime impressioni destate nei primi allenamenti sta scalando le posizioni all’interno delle idee di Pioli e della dirigenza.

JOLLY IMPORTANTE – Pobega potrebbe trasformarsi in un prezioso jolly da utilizzare in varie posizioni del campo, sia nei due in mezzo che come trequartista alle spalle della punta. Una decisione verrà presa nelle prossime settimane ma le percentuali di una conferma paiono in netta risalita.