Calciomercato Milan: Pobega è finito nel mirino dell’Atalanta

Calciomercato Milan: l’Atalanta ha messo gli occhi su Tommaso Pobega. Il club bergamasco, alla ricerca di un rinforzo in mediana

L’Atalanta, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe manifestato un interessamento molto concreto per Tommaso Pobega, 21enne centrocampista del Milan, rientrato alla base dopo una buona stagione allo Spezia.

I contatti con i dirigenti rossoneri sarebbero stati avviati e il dialogo sarebbe aperto, anche in nome dei rapporti tra i due club, storicamente ottimi: Pobega, che nella prima stagione in Serie A ha giocato 20 partite segnando 6 gol, potrebbe partire in caso di un’offerta convincente. Il Diavolo, per il suo cartellino, chiederebbe non meno di 15 milioni di euro.