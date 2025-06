Calciomercato Milan, si riapre la pista a sorpresa per Theo Hernandez? Incredibile novità sul francese

Calciomercato Milan, l’Al Hilal non ha nessuna intenzione di mollare la pista che potrebbe portare a Theo Hernandez. Ultime

La situazione legata al futuro di Theo Hernandez continua a tenere banco nel panorama calcistico, con il terzino francese al centro di un vero e proprio triangolo di mercato che coinvolge il calciomercato Milan, l’Atletico Madrid e l’Al-Hilal. Nelle ultime settimane, il calciatore aveva chiaramente rifiutato un’importante offerta proveniente dall’Arabia Saudita, manifestando una forte preferenza per un trasferimento nella capitale spagnola, sponda rojiblanca. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni e alle dichiarazioni di Fabrizio Romano, esperto di mercato di fama internazionale, la trattativa con l’Atletico Madrid ha subito una brusca frenata, stavolta a livello di accordo tra i club, lasciando il futuro di Theo Hernandez ancora incerto e in divenire.

Fabrizio Romano, attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube, ha fornito dettagli cruciali sulla vicenda, sottolineando come l’interesse dell’Al-Hilal per il talentuoso laterale non sia affatto tramontato, nonostante le difficoltà iniziali. Romano ha specificato che, per quanto riguarda la finestra di mercato relativa al prossimo Mondiale per Club, l’Al-Hilal ha ormai rinunciato alla possibilità di avere Theo Hernandez e Victor Osimhen tra le sue fila per la competizione. Questo, ha ribadito Romano, è ormai “chiaro ed ufficiale”: né Theo né Osimhen indosseranno la maglia dell’Al-Hilal per il Mondiale per Club.

Tuttavia, il mercato calcistico è per sua natura fluido e imprevedibile, e come sottolinea Fabrizio Romano, le trattative iniziate a inizio giugno hanno davanti a sé “altri tre mesi”. Questa ampia finestra temporale lascia spazio a numerosi scenari e a possibili riaperture. E in effetti, Romano è categorico: l’Al-Hilal, nonostante le difficoltà riscontrate nel raggiungere un accordo sia con Theo Hernandez che con Victor Osimhen, “continua a pensare a questi giocatori”. Il club saudita, al momento, “non ha ancora definitivamente mollato queste piste” per virare su altri obiettivi.

Questo significa che l’interesse dell’Al-Hilal per Theo Hernandez è tutt’altro che scemato. Il club arabo continua a tenere vivi i contatti e a monitorare la situazione, nella speranza di poter riallacciare i fili in un prossimo futuro. L’analogia con Angelino, un altro giocatore nel mirino dell’Al-Hilal, suggerisce una strategia di persevere negli obiettivi a lungo termine. Romano ha concluso il suo aggiornamento con un monito significativo: “Manteniamo l’interesse, non ammazziamo queste trattative solo perché non si sono riuscite a chiudere nelle scorse settimane”. Questo invito alla cautela e all’attesa è fondamentale nel contesto di un mercato che, come dimostrano le vicende passate, può riservare colpi di scena fino all’ultimo giorno. La vicenda Theo Hernandez è dunque lontana dalla sua conclusione, con l’Al-Hilal che resta un’opzione concreta e da non sottovalutare, in attesa di capire se l’Atletico Madrid riuscirà a superare gli ostacoli o se si apriranno nuove e inaspettate vie per il futuro del talentuoso difensore.