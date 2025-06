Mercato Milan, intreccio Theo Hernandez-Maignan! Trattamento completamente diverso e decisione irrevocabile

Mercato Milan, spunta l’intreccio Theo Hernandez-Maignan:i rossoneri usano il pugno duro col terzino, il portiere invece giocherà regolarmente

Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo Milan, con notizie clamorose che trapelano dagli uffici di Via Aldo Rossi. Secondo Gazzetta.it, in un articolo a firma di Ramazzotti, il futuro di Theo Hernandez sembrerebbe ormai segnato: il terzino francese, uno dei pilastri indiscussi delle ultime stagioni rossonere, sarebbe vicino all’addio. La dirigenza milanista, infatti, avrebbe preso una decisione drastica che potrebbe rivoluzionare la fascia sinistra della squadra.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare per un giocatore del suo calibro, Theo Hernandez non rientrerebbe più nei piani a lungo termine del calciomercato Milan. Una rivelazione che lascia a bocca aperta molti tifosi e addetti ai lavori, considerando il rendimento eccezionale del francese e la sua importanza cruciale nel modulo rossonero. La notizia, riportata con grande enfasi da Gazzetta.it, sottolinea una chiara divergenza di vedute tra il giocatore e la società.

L’articolo di Ramazzotti evidenzia come la situazione di Theo sia nettamente diversa da quella di Mike Maignan. Per il portiere francese, infatti, nonostante la scadenza del contratto nel 2026, la fiducia della società è totale e la sua permanenza è data per certa, mantenendo il ruolo di titolare inamovibile. Per Theo, invece, lo scenario è radicalmente opposto. La scelta di escluderlo dal “progetto Milan” appare come una strategia ben precisa della dirigenza, forse volta a monetizzare da un giocatore con un alto valore di mercato e reinvestire in altre aree del campo.

Il bivio per Theo Hernandez sembrerebbe essere tra l’Atletico Madrid o, in alternativa, la cessione ad un altro club. L’ipotesi di un trasferimento ai Colchoneros viene presentata come molto concreta, indicando un forte interesse da parte del club spagnolo. Questa possibilità aprirebbe un nuovo capitolo nella carriera del terzino, che si troverebbe a misurarsi con un campionato e una realtà calcistica differenti. La perdita di un giocatore così influente come Theo Hernandez rappresenterebbe un duro colpo per il Milan, che dovrebbe immediatamente correre ai ripari per trovare un degno sostituto.

L’articolo di Gazzetta.it, rielaborato da Ramazzotti, sottolinea inoltre che la decisione di Theo non rientrare più nel progetto è stata presa non solo da mister Allegri, ma soprattutto dalla dirigenza. Questo dettaglio è fondamentale, in quanto indica una scelta strategica e condivisa ai vertici del club, non legata unicamente a questioni tecniche o tattiche dell’allenatore. Le motivazioni esatte di questa decisione non vengono specificate in dettaglio, ma si può ipotizzare che possano riguardare aspetti economici, di equilibrio salariale o di visione futura della squadra.

Insomma, il Milan sembra pronto a un “pugno duro” sul mercato, dimostrando una fermezza inattesa nei confronti di alcuni dei suoi elementi di spicco. La situazione di Theo Hernandez è l’emblema di questa nuova linea societaria, che non esita a prendere decisioni difficili pur di perseguire i propri obiettivi a lungo termine. I prossimi giorni saranno cruciali per definire il futuro del talentuoso terzino francese e per capire quali saranno le mosse del Milan per colmare il vuoto che la sua partenza lascerebbe. La tifoseria è in attesa di ulteriori sviluppi, consapevole che il mercato estivo si preannuncia ricco di colpi di scena.