Calciomercato Milan, Pioli pesca in casa rossonera: lo vuole alla Fiorentina

Calciomercato Milan – Mister Stefano Pioli vuole il centrocampista alla Fiorentina

Il futuro di Ismaël Bennacer, il talentuoso centrocampista algerino di proprietà del Milan, si fa sempre più incerto, con diversi club europei interessati ma frenati dalle alte richieste economiche. Una delle voci più insistenti lo vede accostato alla Fiorentina, squadra che si appresta ad accogliere come nuovo allenatore Stefano Pioli, il tecnico che ha già avuto Bennacer sotto la sua guida ai tempi del Milan.

Pioli, che ha sempre apprezzato le qualità di interdizione e la visione di gioco dell’ex Empoli, vorrebbe fortemente portare Bennacer con sé a Firenze. Il centrocampista, infatti, sarebbe il perno ideale per il suo centrocampo nella nuova avventura gigliata. Tuttavia, l’ostacolo principale per la Viola è rappresentato dall’elevato ingaggio del giocatore, che si attesta sui 4 milioni di euro. Una cifra considerata troppo alta per le attuali politiche finanziarie del club toscano, che pur desiderando il giocatore, non intende sbilanciarsi eccessivamente sul fronte salariale.

Nel frattempo, anche il Marsiglia, storico club francese che non ha mai mollato la presa su Bennacer, si è scontrato con le richieste del Milan. L’OM, che in passato aveva già mostrato interesse per il centrocampista, ha ritenuto troppo elevato il prezzo del riscatto, fissato a 12 milioni di euro, una somma che evidentemente non rientrava nei piani di spesa dei transalpini. Questo doppio intoppo evidenzia la difficoltà nel trovare un accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte: il Milan, che punta a monetizzare la cessione, e i club acquirenti, che valutano attentamente la sostenibilità dell’investimento.

Parallelamente, si è parlato anche di un possibile interessamento dall’Arabia Saudita, una destinazione che molti calciatori stanno considerando negli ultimi anni per gli ingaggi faraonici offerti. Tuttavia, per Ismaël Bennacer, questa proposta non si è ancora concretizzata. Il centrocampista algerino, pur valutando ogni opzione, attende un’offerta concreta e vantaggiosa che possa spingerlo a considerare un trasferimento in un campionato emergente. Il Diavolo, intanto, resta alla finestra, consapevole che il destino di Bennacer sarà un tassello importante nel suo mercato estivo.