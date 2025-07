Ricci Milan, il nuovo acquisto non ha dubbi: «Del Milan del passato ho questo calciatore come riferimento». Le ultimissime sui rossoneri

Samuele Ricci, nuovo acquisto del Milan arrivato dal Torino, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club. Diversi gli argomenti trattati dal centrocampista azzurro tra cui i suoi riferimenti passati che hanno vestito la maglia rossonera.

«Il primo che mi viene in mente è Pirlo, ovviamente il maestro in quel ruolo. Vedevo un po’ di video quando ero piccolo. Magari non sono riuscito a vedere moltissime partite ma me lo ricordo molto bene».