Calciomercato Milan, Pioli chiama il suo fedelissimo rossonero! Potrebbe davvero accettare. Le ultimissime sui rossoneri

Nonostante le recenti smentite su un suo possibile trasferimento in Qatar, il futuro di Ismaël Bennacer al Milan rimane avvolto da un alone di incertezza, e tra le ipotesi di mercato che circolano con insistenza c’è quella che lo vedrebbe approdare alla Fiorentina. Un’indiscrezione che non è da sottovalutare, soprattutto considerando la stima profonda che il nuovo tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha nei confronti del centrocampista algerino.

Pioli, che ha allenato Bennacer al Milan per diverse stagioni, lo conosce alla perfezione: ne ha apprezzato la visione di gioco, la capacità di interdizione, la leadership e la personalità. Non è un segreto che l’attuale tecnico viola cerchi un mediano in grado di dettare i tempi e dare equilibrio alla squadra, e Bennacer risponderebbe perfettamente a queste esigenze. La Fiorentina, reduce da una stagione agrodolce, con la finale di Conference League sfiorata, ha l’ambizione di alzare l’asticella e consolidarsi tra le prime della classe, e l’arrivo di un giocatore del calibro di Bennacer sarebbe un segnale forte in tal senso.

L’operazione non sarebbe semplice. Il Milan, pur avendo un centrocampo affollato con l’arrivo di nuovi volti e la permanenza di altri, non intende svendere un giocatore che, quando in forma, è tra i migliori nel suo ruolo in Serie A. La sua valutazione si aggira ancora sui 25-30 milioni di euro, cifra che la Fiorentina dovrebbe essere disposta a investire. Tuttavia, il Milan potrebbe considerare una cessione qualora arrivasse un’offerta congrua e se Bennacer stesso manifestasse la volontà di intraprendere una nuova avventura, magari in un contesto dove la sua leadership e le sue qualità sarebbero ancora più centrali.

La stima di Pioli, unita alla necessità della Fiorentina di rinforzare il reparto mediano, potrebbe portare la società viola a fare un tentativo concreto. La trattativa si preannuncia complessa, ma il filo conduttore tra l’allenatore e il giocatore potrebbe giocare un ruolo cruciale nel destino di Ismaël Bennacer.