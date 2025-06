Condividi via email

Calciomercato Milan, Pioli ha messo nel mirino il suo grande beniamino: lo vuole con sé alla Fiorentina. Le ultimissime sui rossoneri

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina è determinata a rivoluzionare il proprio centrocampo e, per farlo, punta su un nome ben noto a Stefano Pioli: Ismael Bennacer. Il tecnico viola, che ha già avuto modo di lavorare con l’algerino al Milan, lo considera il profilo ideale per ridisegnare la linea mediana e implementare le sue idee di gioco.

Bennacer, rientrato al Milan dopo un prestito all’Olympique Marsiglia, sembra essere destinato a lasciare nuovamente i rossoneri. La Fiorentina, su indicazione di Pioli, ha messo gli occhi sul centrocampista e ha già avviato i primi contatti con il club milanese. L’operazione potrebbe concretizzarsi per una cifra intorno ai 14 milioni di euro, una valutazione che il Milan potrebbe ritenere congrua per un giocatore che, pur di qualità, non rientra più nei piani.

Tuttavia, un ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio del giocatore. Attualmente, Bennacer percepisce circa 4 milioni di euro a stagione, una cifra che la Fiorentina spera di veder ridotta per facilitare il suo trasferimento. L’idea di ritrovare Pioli e di avere un ruolo centrale nel progetto viola potrebbe spingere Bennacer ad accettare una limatura del suo stipendio.

La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma ci sono le basi per un serio approfondimento. La volontà di Pioli di riabbracciare un suo fedelissimo e la necessità della Fiorentina di rafforzare il reparto nevralgico del campo potrebbero portare a un esito positivo per i viola. Riuscirà la Fiorentina a centrare questo colpo importante per il suo nuovo ciclo?