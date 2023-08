Calciomercato Milan, c’è il piano C per l’attacco. Ecco chi è

Calciomercato Milan, individuato il piano C per l’attacco nel caso saltassero Taremi ed Ekitiké: ecco il piano di Furlani

Come riportato dal Corriere dello Sport, in casa Milan c’è anche un cosiddetto piano C per l’attacco nel caso in cui dovessero saltare sia Taremi che Ekitiké.

Si tratta di Luka Jovic: il centravanti della Fiorentina è stato offerto da Ramadani e potrebbe arrivare a condizioni favorevoli sia di cartellino (2.5 milioni) che d’ingaggio (2 milioni bonus inclusi).