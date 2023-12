Calciomercato Milan, clamoroso: piani stravolti in attacco! NOVITÀ

Calciomercato Milan, clamoroso: piani stravolti in attacco! Le NOVITÀ in vista della prossima sessione di gennaio

Rischiano di cambiare in maniera improvvisa e inaspettata i piani della dirigenza per quanto riguarda i rinforzi sul mercato per l’attacco.

Come riportato da Calciomercato.com, infatti, le ultime prestazioni molto convincenti di Jovic potrebbero spingere il Milan a rimandare il colpo in attacco alla prossima estate. Ad oggi, comunque, non è stata presa ancora una decisione definitiva.